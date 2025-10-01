پخش زنده
امروز: -
نفرات برتر انفرادی و تیمی لیگ تیراندازی فارس در هفته پنجم معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هفته پنجم از چهارمین دوره لیگ تیراندازی اهداف ثابت استان فارس در بخش تپانچه بادی، با حضور ۸ تیم در سالن هاتف شیراز برگزار شد و نفرات برتر انفرادی و تیمی مشخص شدند.
این مرحله از رقابتها با حضور ۸ تیم و به یاد تیرانداز فقید، غازی اردکانی، برگزار شد. در پایان مسابقات تیمهای هدف داراب، پرشیا جنوب، زرین و هاتف بر رقبای خود غلبه کردند.
پس از برگزاری دور مقدماتی، حمید تدین، سحر ایراندوست، فاطمه اکبری، محمد عدلی، فاطمه دیریزاده، مهرسا دیریزاده، امیرعلی حائل و سارا اسدپور به عنوان هشت ورزشکار برتر به مرحله نهایی راه یافتند.
در مرحله نهایی، امیرعلی حائل از تیم زرین مقام اول را کسب کرد، سحر ایراندوست از تیم نظام مهندسی در جایگاه دوم ایستاد و محمد عدلی از تیم هدف داراب به مقام سوم دست یافت.
در این مسابقات بر محمد روستا بهعنوان سرداور، سمیه کشاورز داور شمارش، و سمانه دهقانی سعدی و زهرا سادات تقوا بهعنوان داوران خط بودند.