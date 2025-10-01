پخش زنده
مدیرعامل انتشارات بهنشر، از اهدای ۵۵ هزار جلد کتاب به کتابخانههای محروم خراسان رضوی در قالب اجرای طرح «آفتاب مهربانی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود فرزانه با اشاره به مساعدت ویژه تولیت آستان قدس رضوی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی گفت: با توجه به اهتمامی که موضوع کتاب در نگاه تولیت آستان قدس رضوی داشته، در سالهای گذشته طرح اهدای کتاب به کتابخانههای محروم با حمایت وی اجرا شده و امسال نیز در راستای استمرار همان طرح، طرح «آفتاب مهربانی» با شعار «آفتاب مهربانی همچنان میتابد» و «هدیه کتاب از طرف امام مهربانی» اجرا میشود.
وی با اشاره به تامین اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی این طرح از محل نذورات آستان قدس رضوی، افزود: این مبلغ سه برابر دوره قبل است و صرف خرید کتابهای منتخب از انتشارات بهنشر و ۱۵ انتشارات دیگر شده است. به گفته فرزانه، برای انتخاب عناوین و موضوعات کتابها، فهرست پیشنهادی با همکاری اداره کل نهاد کتابخانههای عمومی خراسان رضوی و سازمان کتابخانههای آستان قدس رضوی تهیه شده است و توزیع آثار در کتابخانههای محروم نیز بر عهده این دو نهاد است.
مدیرعامل انتشارات بهنشر با بیان اینکه ۱۶۰ کتابخانه محروم در خراسان رضوی تحت پوشش این طرح قرار میگیرند، تصریح کرد: در این طرح ۵۵ هزار جلد کتاب در موضوعات امام رضا (ع)، فرهنگ زیارت، سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع)، تربیت کودک و نوجوان، سبک زندگی ایرانی-اسلامی، مهارتهای زندگی، رمان و داستان، و آموزههای اخلاقی و دینی تهیه شده است.
فرزانه از برگزاری مراسم اهدای کتاب در تاریخ چهارشنبه ۹ مهر از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ در فروشگاه مرکزی بهنشر واقع در خیابان امام خمینی، روبروی باغ ملی خبر داد و افزود: کتابها در سه بسته موضوعی مجزا و با رنگبندی متفاوت به نمایندگان کتابخانهها تحویل داده میشود.
وی با اشاره به برنامههای جانبی این طرح گفت: بر اساس تفاهمنامههای منعقد شده، در هر یک از ۱۶۰ کتابخانه تحت پوشش، حداقل سه رویداد کتابمحور شامل کارگاههای کتابخوانی، جلسات نقد و بررسی کتاب، و آموزش نویسندگی برگزار میشود.
مدیرعامل بهنشر با بیان اینکه این طرح در فازهای بعدی به سطح ملی گسترش خواهد یافت، تأکید کرد: هدف ما ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت هویت عقیدتی و ملی از طریق ترویج کتابخوانی است. شعار ما در این مسیر «تولید خوب، ترویج بهتر» است.
مدیرعامل انتشارات بهنشر با تأکید بر نقش محوری کتاب در صیانت از مرزهای هویتی و عقیدتی، اجرای برنامههای ترویج کتابخوانی را ابزاری اساسی برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان دانست ،افزود: همه برنامههای حوزه کتاب در آستان قدس رضوی با هدف ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی طراحی و اجرا میشود، و در شرایطی که گفتمان جنگ ترکیبی علیه نظام جمهوری اسلامی به شکلهای مختلف شکل گرفته، ما با دو ابزار خواندن و ترویج خواندن، به تقویت هویت و زیرساختهای فکری جامعه پرداخته و برای مواجهه با این تهاجم آماده میشویم.
فرزانه خواندن را از ارکان اساسی رشد شخصیت، ایجاد تجدید حیات اخلاقی و دینی و جامعهسازی دانست و افزود: ترویج کتابخوانی، مخاطبان را به استفاده از کتاب برای حل مشکلاتشان تشویق کرده و همه اینها موجب توسعه کمی و کیفی کتابخوانی در میان گروههای اجتماعی میشود.
وی در پایان با اشاره به شعار محوری این جریان، خاطرنشان کرد: هدف فعالیتهای ما پیرو شعار «تولید خوب، ترویج بهتر» است؛ چرا که تولید خوب با اجرای فعالیتهای ترویجی مناسبتر به نتیجه مطلوب میرسد و موجب میشود که موانع دسترسی مردم به کتاب از طریق هم افزایی و تقسیم کار بین نهادهای مرتبط برداشته میشود.