پخش زنده
امروز: -
برنامه تعطیلی سالنهای نمایشی همزمان با سالروز وفات حضرت معصومه (س) اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، تمامی نمایشهای روی صحنه از اذان مغرب روز پنجشنبه ۱۰ مهر تا اذان مغرب روز جمعه ۱۱ مهرماه تعطیل خواهند بود. در این مدت، فقط نمایشهای مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالنهای اجرا، روی صحنه میروند.
اجرای دوباره نمایشها، بعداز اذان مغرب روز جمعه ۱۱ مهرماه ازسر گرفته خواهد شد. این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.