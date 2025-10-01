وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: رئیس‌جمهوری صنعت گردشگری را یکی از سه اولویت اصلی دولت چهاردهم می‌داند و شخصاً حامی و پشتیبان توسعه این بخش راهبردی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحی‌امیری امروز در آیین افتتاح برخط ۲۶۸ طرح گردشگری در سراسر کشور گفت: امروز رئیس‌جمهوری پشتیبان صنعت گردشگری است. آقای پزشکیان صنعت گردشگری را جزء سه اولویت اصلی کشور می‌داند و با نگاه ملی و حمایتی، توسعه آن را در دستور کار دولت چهاردهم قرار داده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران در شکوفایی این صنعت، افزود : فعالیت سرمایه‌گذاران فراتر از یک فعالیت اقتصادی است؛ در حقیقت اقدامی فرهنگی برای معرفی زیبایی‌ها و هویت ایران است. هر بنای زیبایی که ساخته یا مرمت می‌شود، به زیبایی‌های ایران افزوده خواهد شد.

وی تأکید کرد: ما همه دلبسته ایران هستیم و اگر امروز هویت داریم، نتیجه ایستادگی و میراث‌داری نیاکان ماست. در سفرهای استانی خود هر بار شاهد تجلی تمدن و تاریخ ایران هستم؛ هیچ نقطه‌ای از کشور نیست که اثری تاریخی و تمدنی در آن وجود نداشته باشد. ارزش این آثار تاریخی حتی از ذخایر بانک مرکزی نیز فراتر است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به حجم طرح های فعال گردشگری افزود : در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ طرح گردشگری در سراسر کشور فعال است. وظیفه همه ماست که موانع این طرح‌ها را برطرف کنیم تا حتی یک طرح در هیچ نقطه‌ای از کشور معطل نماند.

صالحی امیری همچنین بوم‌گردی‌ها را از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری دانست و گفت: شعار ما هر روستا، یک بوم‌گردی است. باید با توسعه بوم‌گردی‌ها و مشاغل روستایی مانع تخلیه روستاها شویم. در همین راستا دولت چهاردهم ۶ همت برای تقویت بوم‌گردی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها اختصاص خواهد داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پایتخت افزود : تهران شهری زیبا با تاریخ غنی است. ما باید جاذبه‌های تاریخی و گردشگری تهران را به‌درستی معرفی کنیم؛ همین بوتیک‌هتل ملوکانه نمونه‌ای از ظرفیت‌های مغفول استان تهران است.

وزیر میراث‌فرهنگی با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه گفت: دولت چهاردهم برنامه‌های جامع و حمایتی متعددی برای صنعت گردشگری تدارک دیده است و سرمایه‌گذاران مطمئن باشند که در این مسیر، دولت پشتیبان آنان خواهد بود.