کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از افزایش سرعت وزش باد برای امروز و اوایل هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: بر اساس الگوی نقشهها و با توجه به تقویت اختلاف فشار منطقه برای امروز و اوایل هفته هفته بعد افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در استان قابل پیش بینی است و برای مناطق مستعد و بادخیز از جمله مرز شرقی وزش باد شدید را هم در برخی ساعات انتظار داریم
وی افزود: دمای هوا هم تا جمعه در اغلب نقاط استان تغییر محسوسی ندارد و اوایل هفته آینده
روند تغییرات دما کاهشی است و هوا سردتر میشود.
صبح امروز سربیشه با ۴ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم، نهبندان و طبس مشترکاً با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاههای استان ثبت شدند.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۰ و ۳۳ درجه ثبت شد.