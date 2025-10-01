به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به تقویت اختلاف فشار منطقه برای امروز و اوایل هفته هفته بعد افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در استان قابل پیش بینی است و برای مناطق مستعد و بادخیز از جمله مرز شرقی وزش باد شدید را هم در برخی ساعات انتظار داریم

وی افزود: دمای هوا هم تا جمعه در اغلب نقاط استان تغییر محسوسی ندارد و اوایل هفته آینده

روند تغییرات دما کاهشی است و هوا سردتر می‌شود.

صبح امروز سربیشه با ۴ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم، نهبندان و طبس مشترکاً با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه‌های استان ثبت شدند.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۰ و ۳۳ درجه ثبت شد.