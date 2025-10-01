وزارت نفت اعلام کرد: تحویل گاز به نیروگاه‌ها در نیمه نخست ۱۴۰۴ با رشد ۲ میلیارد مترمکعبی به ۵۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت نفت با تأمین پایدار خوراک نیروگاه‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ که با موجی بی‌سابقه از گرما و افزایش مصرف برق همراه بود، نقش مؤثری در پاسخگویی به این افزایش ایفا کرد، به‌طوری که روزانه به‌طور میانگین حدود ۲۷۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها تحویل داده شد.

از این رو مقدار گاز تحویلی به نیروگاه‌های کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۲ میلیارد مترمکعبی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۵۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید. این در حالی است که این رقم در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۴۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب بوده است.

بر اساس آمار‌های رسمی شرکت ملی گاز ایران، در سه ماه گرم تابستان امسال، روزانه به‌طور میانگین بیش از ۲۹۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها تحویل شد که درمجموع به بیش از ۲۷ میلیارد مترمکعب رسید. این رقم رکورد تازه‌ای در تأمین سوخت نیروگاه‌ها به ثبت رساند و بیان‌کننده سهم چشمگیر نیروگاه‌ها از کل گاز مصرفی کشور است.

همچنین اوج تحویل روزانه گاز به نیروگاه‌ها در سه‌شنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ رقم خورد؛ در این روز نیروگاه‌های کشور ۳۲۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند و رکورد جدیدی در تاریخ مصرف روزانه گاز نیروگاه‌ها بر جای گذاشتند.