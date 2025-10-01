به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسعود شجاعی پس از ۶ هفته از لیگ دسته یک فوتبال به صورت رسمی از تیم صنعت نفت آبادان جدا شد.

بهنام سراج تا انتخاب سرمربی جدید هدایت این تیم را برعهده دارد. شجاعی هفته گذشته نیز پس از شکست صنعت نفت مقابل تیم بعثت کرمانشاه استعفا داده بود، اما مورد پذیرش مسئولان باشگاه قرار نگرفت.

تیم صنعت نفت آبادان در لیگ دسته یک فوتبال با ۵ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار گرفت.

این تیم در بازی خود روز گذشته مقابل شناورسازی قشم به تساوی رسید.