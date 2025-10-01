پخش زنده
امروز: -
قرعهکشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی سال ۱۴۰۴، جام یادگار امام (ره) امروز برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) امروز در سالن جلسات فدراسیون کشتی برگزار شد و تیمها در دو گروه ۳ تیمی قرار گرفتند.
لیگ برتر کشتی فرنگی:
گروه A
شهرداری مسجدسلیمان
رعد پدافند ارتش
استقلال قم
گروه B
نفت و گاز زاگرس جنوبی
سینا صنعت ایذه
دانشگاه آزاد اسلامی تهران
لیگ برتر کشتی آزاد:
گروه A
ستارگان پاس ساری
نامآوران خراسان شمالی
خیبر خرمآباد
گروه B
بانک شهر
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
استقلال جویبار