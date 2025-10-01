قرعه‌کشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی سال ۱۴۰۴، جام یادگار امام (ره) امروز برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) امروز در سالن جلسات فدراسیون کشتی برگزار شد و تیم‌ها در دو گروه ۳ تیمی قرار گرفتند.

لیگ برتر کشتی فرنگی:

گروه A

شهرداری مسجدسلیمان

رعد پدافند ارتش

استقلال قم

گروه B

نفت و گاز زاگرس جنوبی

سینا صنعت ایذه

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

لیگ برتر کشتی آزاد:

گروه A

ستارگان پاس ساری

نام‌آوران خراسان شمالی

خیبر خرم‌آباد

گروه B

بانک شهر

دانشگاه آزاد اسلامی بابل

استقلال جویبار