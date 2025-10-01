به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طی روز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۴۵.۵ میلیون دلار، ۱۷۳.۸ میلیون درهم، ۷.۷ میلیون یورو،۱۵.۶ میلیون یوآن و ۳.۴ میلیون ین مورد دادوستد قرار گرفت؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۰۴.۱ میلیون دلار است.

حجم کل معاملات این بازار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۸ مهرماه، به تفکیک نوع ارز، ۸ میلیارد دلار، ۱۸ میلیارد و ۳۲۹ میلیون درهم، ۶۱۲ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۶ میلیارد و ۵۵۷ میلیون یوآن، ۱۳۴ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۴۱۱ میلیون روبل بوده است.