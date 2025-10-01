رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری آذربایجان شرقی گفت: تعداد خودرو‌های ورودی به استان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی رضا فاطمی افزود: در این بازه زمانی ۱۲ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۵۶۱ دستگاه انواع خودرو از طریق راه‌های ارتباطی به این استان وارد شده است.

وی تعداد خودرو‌های خروجی از استان را نیز ۱۱ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۵۵۶ مورد اعلام و اظهار کرد: تردد خروجی از استان در این مدت چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی ادامه داد: در این بازه زمانی کنارگذر جنوبی شهید کسایی تبریز پرترددترین مسیر ارتباطی استان ثبت شده است.

فاطمی مجموع تردد خودرو‌ها از طریق راه‌های ارتباطی استان را ۲۱۴ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۶۲۷ مورد اعلام کرد و ادامه داد: این تعداد تردد خودرویی توسط ترددشمار‌های مستقر در راه‌های ارتباطی استان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه آمار تردد درون استانی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲ درصد کاهش یافته است یادآور شد: آمار ثبت شده توسط دوربین‌های تردد شمار استان نشان می‌دهد که ۹۰ درصد تردد‌ها مربوط به وسایل نقلیه سبک و ۱۰ درصد مربوط به وسایل نقلیه سنگین است.

آذربایجان‌ شرقی ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی دارد.