معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: ۳ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۳۱۱ مسافر در نیمه نخست امسال از پایانه‌های مسافربری استان جابجا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی اظهار داشت: در شش ماه نخست امسال، ۳ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۳۱۱ مسافر با انجام ۳۸۲ هزار و ۱۴۲ سفر از پایانه‌های مسافربری استان جابجا شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، دو میلیون و ۴۹۶ هزار و ۵۷۱ مسافر سفر‌های درون استانی و ۸۳۲ هزار و ۲۹۳ مسافر سفر‌های برون استانی را انجام داده‌اند.

غزیعلی ادامه داد: در مدت یاد شده ۳۲۵ هزار و ۶۰۱ سفر درون و ۵۶ هزار و ۵۴۱ سفر برون استانی انجام شده است.