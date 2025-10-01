پخش زنده
رئیس هیأت ورزشهای همگانی فارس گفت: برنامه «همراه سالمند» امروز و همزمان با روز جهانی سالمند در شیراز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیروس پاکفطرت رئیس هیأت ورزشهای همگانی فارس گفت: این پویش فرهنگی و ورزشی با تمرکز بر سلامت جسمانی و اجتماعی سالمندان و تقویت روابط خانوادگی طراحی شده است.
محمدرضا جعفری، طراح پویش و رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیأت، محورهای اجرای آن را تشریح کرد و گفت: فعالیتهای سبک ورزشی مانند پیادهروی و حرکات کششی، برنامههای گروهی نشاطآور و فعالیتهای فرهنگی ـ اجتماعی برای ارتقای احترام به سالمندان، سه رکن اصلی این پویش است.
وی افزود: پویش «همراه سالمند» هر هفته در بوستانها و مراکز فرهنگی شیراز و دیگر شهرستانها برگزار میشود و خانوادهها و داوطلبان جوان با سالمندان گردهم میآیند تا ضمن ورزش، گفت و گو و همنشینی، تجربهای تازه از نشاط و همدلی جمعی داشته باشند.
جعفری تأکید کرد: این پویش، علاوه بر بُعد ورزشی، حرکتی اجتماعی برای بازگرداندن جایگاه واقعی سالمندان در جامعه است و امید داریم با گسترش آن در سراسر کشور، الگویی برای سالمندی فعال و شاد ارائه شود.