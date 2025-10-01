به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: رویداد سه روزه «نوآوری و اربعین» با هدف کمک به دارندگان ایده‌ها و محصولات اربعینی، برای ارتقای خلاقیت و رساندن ایده‌های مرتبط با پیاده‌روی اربعین به محصول، در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

حمیدرضا آتشی افزود: گروه بازی «آسمان پنجم» نیشابور متشکل از سیدامیر درودی، پویان جعفریانی، امیرحسین امینی و محمدامین موحدی راد، یک بازی با عنوان «هم قدم» برای این رویداد فرستاد که این بازی دارای معنا و مفهوم بومی و ملی است و بازی کنندگان با ساخت یک موکب، با چالش‌هایی مواجه می‌شوند و باید از این چالش‌ها عبور کنند.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این بازی با اجرای آن، با بسیاری از کلمات عربی (حداقل ۳۰ کلمه) آشنا می‌شوند، گفت: این بازی، تعاملی و با محوریت فرهنگ اربعین و خدمت‌رسانی است و در این بازی مفاهیم و ارزش‌های اربعینی نیز به مخاطبان ارائه می‌شود و بازی کنندگان می‌توانند با این ارزش‌ها و مفاهیم آشنا شوند.

آتشی عنوان کرد: در رویداد ملی نوآوری و اربعین، گروه بازی «آسمان پنجم» نیشابور با طراحی بازی «هم قدم»، موفق به کسب عنوان مقام برگزیده شدند و لوح تقدیر و جایزه نقدی به ایشان اهدا شد.

وی در پایان تصریح کرد: این جوانان هنرمند در اقدامی خداپسندانه و انسان دوستانه از محل جایزه نقدی خود ۱۰۰ بسته لوازم تحریر خریداری و به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند.