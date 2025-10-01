پخش زنده
تور گردشگری خودروهای تاریخی با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری و ارتقای نشاط فرهنگی- اجتماعی و با شعار «همبستگی و وفاق ملی» در مجموعه فرهنگیتاریخی نیاوران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری و با همکاری و مشارکت مجموعه فرهنگیتاریخی نیاوران و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، تور گردشگری خودروهای تاریخی کلاسیک امروز در این مجموعه برگزار شد.
این تور گردشگری با حضور محمدحسین صوفی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و شهرود امیرانتخابی، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ، با شرکت ۳۱ دستگاه خودرو تاریخی فولکس، از محوطه مجموعه فرهنگیتاریخی نیاوران آغاز شد.
در این رویداد که با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری و ارتقای نشاط فرهنگی- اجتماعی و با شعار «همبستگی و وفاق ملی» برگزار شد، هر یک از خودروها با نام یک استان از کشور ایران مزین شده بود.
خودروهای کلاسیک بهعنوان بخشی از میراث صنعتی و فرهنگی معاصر، بازتابی از تاریخچه تحول صنعت خودروسازی و سبک زندگی در دورههای مختلف به شمار میروند. نگهداری و معرفی این خودروها علاوه بر جنبههای هنری و زیباییشناختی، فرصتی برای حفظ و انتقال بخشی از هویت تاریخی و نوستالژیک جامعه به نسلهای آینده فراهم میکند .