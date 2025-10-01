مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت صداقت، شفافیت و اعتمادسازی در ارتباط با رسانه‌ها تأکید کرد.

صداقت و شفافیت، محور اصلی سیاست‌های رسانه‌ای سازمان محیط زیست

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما حمیدرضا میرزاده در همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان‌ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست گفت:ارتباطات پایه‌ای مهم در دنیای امروز است و سازمان محیط زیست برای تحقق مأموریت خود نیازمند ارتباط مؤثر و مستمر با رسانه‌هاست.

وی افزود: صداقت و شفافیت در رأس سیاست‌های رسانه‌ای این سازمان قرار دارد و اعتماد عمومی کلید موفقیت است.

میرزاده چالش‌های مهم ارتباطی را شامل درک متقابل، تناسب اهداف رسانه‌ها با سازمان و کاهش ظرفیت جامعه برای مشارکت عقلانی در مسائل پیچیده برشمرد و تصریح کرد:رسانه‌ها دشمن نیستند و نقد به معنای دشمنی نیست.

وی راهکارهایی، چون فهرست خبرنگاران محلی، اطلاع‌رسانی سریع در بحران‌ها، ارائه توضیح به‌جای پاسخ منفی، آماده‌سازی پیام‌های کلیدی و قدردانی از خبرنگاران را برای ارتقای کیفیت ارتباط با رسانه‌ها پیشنهاد داد.