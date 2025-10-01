امروز: -
نشست خبری سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان

نشست خبری سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان امروز 9 مهر 1404 با حضور حامد جعفری دبیر جشنواره برگزار شد. این جشنواره ۱۲ تا ۱۶ مهر در اصفهان برگزار می‌شود.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ - ۱۳:۴۲
