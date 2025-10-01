هیأت عالی رتبه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران با سرلشکر «عبد المعید» رئیس ستاد فرماندهی نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان (ANF) در شهر راولپندی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «دیلی ایندیپندنت»، در این دیدار طرفین درباره موضوعات مورد علاقه مشترک به ویژه در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر تبادل نظر و بر تقویت همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند.

بر اساس بیانیه منتشر شده، مهم‌ترین محور‌های گفت‌و‌گو شامل افزایش تبادل اطلاعات برای شناسایی و انهدام شبکه‌های قاچاق، اجرای اقدامات عملیاتی مشترک و رسیدگی به چالش‌های مرزی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز ایران و پاکستان بود.

طبق برنامه اعلام شده هیأت ایرانی به ریاست سردار «ایرج کاکاوند» رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا در جریان سفر سه روزه خود از وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر پاکستان، آکادمی نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان در اسلام‌آباد، مرکز درمان و بازتوانی معتادان در کراچی و واحد کنترل بندری این شهر بازدید خواهد کرد تا با ظرفیت‌های آموزشی و برنامه‌های پیشگیرانه پاکستان در این حوزه آشنا شود.

در پایان طرفین با قدردانی از تلاش‌های یکدیگر در مقابله با پدیده مواد مخدر، بر عزم مشترک برای ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر به کمک هماهنگی و همکاری نزدیک‌تر به ویژه در مناطق مرزی مشترک تاکید کردند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا و اعضای هیات ایرانی قرار است امروز با وزیر کشور پاکستان نیز دیدار و پس از آن به کراچی مرکز ایالت سند سفر کنند.