به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیمال، فدراسیون هندبال آسیا برنامه مسابقات هندبال در دو بخش دختران و پسران در بازی‌های آسیایی جوانان را اعلام کرد. براساس آن تیم‌های جوانان دختر و پسر ایران باید در نخستین بازی خود در این رقابت‌ها به ترتیب به مصاف چین و هنگ‌کنگ بروند.

تیم هندبال جوانان پسر ایران که در گروه C بازی‌های آسیایی جوانان با تیم‌های امارات متحده عربی، قزاقستان و هنگ‌کنگ همگروه است، ابتدا باید با هنگ‌کنگ مصاف کند، سپس با قزاقستان دیدار می‌کند و در آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود با امارات متحده عربی رو‌به‌رو می‌شود.

برنامه کامل رقابت‌های تیم هندبال جوانان پسر ایران در بازی‌های آسیایی به این ترتیب است:

یکشنبه – ۲۷ مهر ۱۴۰۴: ایران – هنگ‌کنگ

دوشنبه – ۲۸ مهر ۱۴۰۴: ایران – قزاقستان

سه‌شنبه – ۲۹ مهر ۱۴۰۴: ایران – امارات متحده عربی

مرحله بعدی این مسابقات در بخش پسران از اول آبان آغاز خواهد شد.

همچنین تیم هندبال جوانان دختر که در بازی‌های آسیایی جوانان باید به صورت دوره‌ای به مصاف رقبای خود برود، در نخستین دیدار خود ابتدا با چین بازی می‌کند، سپس مقابل ازبکستان، قزاقستان، تایلند، هند و هنگ‌کنگ صف‌آرایی خواهد کرد.

برنامه کامل دیدار‌های تیم هندبال جوانان دختر در بازی‌های آسیایی جوانان به این شرح است:

دوشنبه – ۲۸ مهر ۱۴۰۴: ایران – چین

سه‌شنبه – ۲۹ مهر ۱۴۰۴: ایران – ازبکستان

پنجشنبه- ۱ آبان ۱۴۰۴: ایران – قزاقستان

یکشنبه – ۴ آبان ۱۴۰۴: ایران – تایلند

سه‌شنبه – ۶ آبان ۱۴۰۴: ایران – هند

پنجشنبه – ۸ آبان ۱۴۰۴: ایران – هنگ کنگ

مسابقات هندبال سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۷ مهر تا ۸ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.