ناشران ایرانی در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب باکو با ۴۰۰ عنوان کتاب در حوزههای مختلف شرکت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب باکو از ۹ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ با شعار «تکنو-انسان: افسانه دیروز، رویداد امروز» و با حضور فعال خانه کتاب و ادبیات ایران و نمایش آثار ناشران ایرانی در مرکز نمایشگاهی اکسپو باکو برگزار میشود.
در این رویداد که به همت وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان برگزار میشود، خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از صنعت نشر جمهوری اسلامی ایران با غرفهای به مساحت ۲۰ مترمربع در نمایشگاه شرکت میکند و با به نمایش گذاشتن آثار در حوزههای ادبیات کلاسیک و معاصر، ادبیات کودک و نوجوان، ایرانشناسی، آموزش زبان فارسی، آثار علمی و پژوهشی، تاریخ، فرهنگ و هنر و همچنین آثار غیرداستانی برای مخاطبان کودک و بزرگسال، به معرفی فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی میپردازد.
نمایندگانی از انتشارات شمع و مه، انتشارات نیماژ و آژانس ادبی سلجوق نیز در غرفه ایران حضور دارند و با شرکت در نشستها و کارگاههای تخصصی، تجربیات خود را با مخاطبان و علاقهمندان بینالمللی به اشتراک میگذارند.
در این نمایشگاه، خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری ناشران و آژانسهای ادبی ایرانی، چند نشست تخصصی و فرهنگی برگزار خواهد کرد که به موضوعاتی همچون ترجمه آثار فارسی به زبانهای خارجی، معرفی ظرفیتهای نشر ایران، نقش فناوری در ترویج کتابخوانی و توسعه همکاریهای فرهنگی میان ایران و جمهوری آذربایجان اختصاص دارد. این نشستها فرصتی مناسب برای گسترش ارتباط میان ناشران، مترجمان و نویسندگان دو کشور و سایر کشورهای شرکتکننده فراهم میکند.
غرفه جمهوری اسلامی ایران علاوه بر معرفی آثار، به معرفی طرح گرنت، جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز خواهد پرداخت. این حضور فرصتی ارزشمند برای ترویج زبان فارسی و گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه ترجمه و کپیرایت فراهم میکند و جایگاه ایران را در عرصه دیپلماسی فرهنگی و تبادل ادبی تقویت خواهد کرد.
در این دوره ۴۱ نهاد خارجی از ۱۸ کشور و بیش از ۱۰۰ ناشر و مؤسسه داخلی در حوزه نشر و چاپ کتاب حضور دارند. همچنین نویسندگان و شاعران برجسته آذربایجان در کنار نویسندگان مطرح بینالمللی آثار و دستاوردهای خود را معرفی میکنند.
بر اساس اعلام مسئولان اجرایی، این دوره از نمایشگاه با برگزاری بیش از ۲۵۰ رویداد فرهنگی و تخصصی همراه خواهد بود که شامل رونمایی کتاب، نشستهای تخصصی، کنفرانسها، کارگاههای آموزشی، امضاء کتاب و مسابقات ادبی است. همچنین با هدف همکاری میان فعالان صنعت نشر بینالمللی، فضایی برای برگزاری جلسات تجارت بین کسب و کارها در محل نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
قطر میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه بینالمللی کتاب باکو است و نویسندگان و پژوهشگران برجستهای از کشورهای ترکیه، آرژانتین، انگلستان، لیتوانی و دیگر کشورها در این رویداد حضور دارند.