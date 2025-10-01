پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی دزفول با تأکید بر اهمیت حیاتی نظارتهای بهداشتی و شرعی در چرخه تولید فرآوردههای خام دامی، از معدومسازی ۲ تُن اجزاء حرام و غیرقابل مصرف دامی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن ورجاوند گفت: طی یک ماه اخیر، در ادامه بازرسیهای مستمر و دقیق کارشناسان بهداشتی این اداره، با همکاری و حضور فعال ناظر شرعی و ناظر بهداشتی مقیم در کشتارگاه دام شهرستان دزفول، بیش از ۲ تن اجزاء حرام و آلایشات خوراکی غیر قابل مصرف دامی از چرخه تولید خارج و به طور کامل معدوم شد که این اقدام قاطعانه، بار دیگر اهمیت نظارتهای دقیق دامپزشکی را برای حفظ سلامت عمومی و رعایت موازین شرعی را بیان میکند.
وی افزود: این حجم از کشفیات که شامل انواع آلایشات دامی غیرمجاز و بخشهای حرام بود که از کشتارگاه شناسایی گردید و تمامی این موارد به دلیل عدم رعایت دقیق ضوابط بهداشتی و شرعی در فرآیند کشتار قبل از ورود به چرخه مصرف انسانی معدوم گردید.
ورجاوند اظهار داشت: نظارتهای بهداشتی و شرعی دو بال اصلی تأمین امنیت غذایی سالم و حلال میباشند که اداره دامپزشکی دزفول با بهرهگیری از این دو اهرم قدرتمند، بر کلیه مراحل کشتار نظارت دقیق دارد تا محصولی سالم، بهداشتی و منطبق با موازین شرعی به دست مصرفکننده برسد و این حجم از معدومسازی نشاندهنده دقت و حساسیت فوقالعاده ما در اجرای قوانین و حفظ سلامت عمومی است و ما همچنان با هرگونه تخلفی که سلامت جامعه و موازین شرعی را به خطر اندازد، قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
رئیس اداره دامپزشکی دزفول تصریح کرد: وظیفه خود میدانیم که با نگاه همهجانبه، از سلامت جسم و روح مردم صیانت کنیم.
وی در پایان از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در خصوص فرآوردههای خام دامی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به این اداره اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود و بدین ترتیب در تأمین سلامت و بهداشت جامعه مشارکت فعال داشته باشند