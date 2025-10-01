رئیس کل دادگستری استان گلستان در مراسم تکریم و معارفه دادستان مرکز استان با تأکید بر جایگاه مهم دادستان‌ها در پیشبرد اهداف قضایی و صیانت از حقوق عمومی گفت: دادستان‌ها به عنوان پیشران، نقشی کلیدی در تحقق عدالت و اقتدار قضایی دارند.

حیدر آسیابی افزود: وظایف گسترده دادستان‌ها باعث شده است آنان نه تنها مظهر اقتدار دستگاه قضایی باشند بلکه منشاء اقتدار ضابطین نیز محسوب شوند.

وی ادامه داد: دادستان حافظ حقوق عمومی است و در جایگاه مطالبه‌گری می‌تواند ترک فعل مدیران را مورد بازخواست قرار دهد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که اقدامات دادستان‌ها محدود به پرونده‌های کیفری نیست، افزود: چه بسا با یک تصمیم قضایی به موقع، تأثیری فراتر از یک حکم رسمی ایجاد شود و هدف نهایی دادستان‌ها تأمین منافع عمومی مردم است.

آسیابی در ادامه با قدردانی از خدمات دکتر اسپانلو در دوران حدود چهار ساله مسئولیتشان به عنوان دادستان مرکز استان گفت: آقای اسپانلو شخصیتی علمی، جهادی و انقلابی بودند که با مدیریت میدانی و قاطعانه توانستند دادستانی مرکز استان را به خوبی اداره کنند و خدمات ارزنده ایشان در ذهن مردم شریف استان گلستان ماندگار خواهد شد و رضایت مقامات عالی قضایی نیز گواه عملکرد موفق ایشان است.

وی ادامه داد: از امروز ایشان در جایگاه رئیس دفتر دادستان کل کشور به خدمت ادامه خواهند داد و برایشان آرزوی موفقیت داریم.

وی در ادامه درباره مهدی رزاقی نژاد دادستان جدید مرکز استان هم گفت: ایشان سال‌ها تجربه ارزشمند در مسئولیت‌های مختلف قضایی داشته و مدیری انقلابی و شایسته هستند که می‌توانند مسیر تحولی آغاز شده در دادستانی مرکز استان را ادامه دهند.

وی افزود: کارنامه درخشان ایشان در حفاظت اطلاعات و مدیریت قضایی استان نویدبخش تداوم موفقیت‌ها خواهد بود و امیدواریم با حضور ایشان شاهد ارتقای هر چه بیشتر خدمت‌رسانی به مردم باشیم.

آسیابی افزود: انتصاب ایشان در راستتی گام دوم انقلاب اسلامی و استفاده از توانمندی های جوانان است .

رئیس کل دادگستری استان گفت:در سفرهای اخیر ریاست محترم قوه قضاییه به گلستان، پیگیری‌ها و اقدامات دادستان مرکز استان نقش مهمی در تحقق مصوبات داشت و حمایت‌ها و تلاش‌ها قطعاً در دوره جدید نیز ادامه خواهد یافت.