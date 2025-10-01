امضای تفاهم نامه همکاریهای بین شرکت آب منطقهای و دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج و شرکت آب منطقهای استان تفاهم نامه همکاری در زمینه پژوهش در بخشهای آب منعقد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان گفت: هدف از تدوین این تفاهم نامه افزایش سهم و نقش دانشگاهیان در مدیریت منابع آب و توسعه پژوهشهای بنیادی در زمینه ظرفیتها چالشها و راهکارهای سرمایه گذاری در بخش آب استان است. آرش مصلح افزود: به منظور ارتباط نزدیکتر دانشگاه با متولی صنعت آب بزودی همایش ملی هم اندیشی دانشگاهیان مدیران و کارشناسان کشور در یاسوج برگزار میشود. رئیس دانشگاه یاسوج در جلسه هم اندیشی کارشناسان آب و اساتید دانشگاه گفت: براساس مصوبه وزارت علوم دانشگاه یاسوج مرجع تحقیقات آب در کشور است. مهدی نوری پور افزود: بیش از ۳۰ درصد تحقیقات و پایان نامههای تولیدی دانشگاه یاسوج در زمینه آب و ظرفیتهای وابسته به آن است. همچنین در این نشست ظرفیتها چالشها و راهکارهای مورد نیاز بخش آب مطرح و برخی از چهرههای علمی وکارشناسان حوزه آب دغدغهها و دیدگاههایشان را زمینه مدیریت منابع آب در استان مطرح کردند. با توجه به اینکه استان کهگیلویه و بویر احمد با تولید ۷ میلیارد و پانصد میلیون متر مکعب روان آب دومین منطقه پرآب کشور است این ظرفیت بزرگ در سند توسعه استان بزرگترین توانمندی اقتصادی و مهمترین فرصت سرمایه گذاری در استان معرفی شده است.