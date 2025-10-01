پخش زنده
۱۹ بازیکن به سومین اردوی آمادگی تیم هندبال جوانان دختر اعزامی به بازیهای آسیایی، دعوت شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین اردوی آمادگی تیم هندبال جوانان دختر اعزامی به بازیهای آسیایی جوانان ۱۱ تا ۱۷ مهر به میزبانی فدراسیون هندبال و در تهران برگزار خواهد شد.
بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
ریحانه حسینی، ثنا فتوحی بافقی، هستی آریان فر، آرزو طالعی بافقی، دیانا رضایی، ملیکا صفی خانی، تینا خوش نژاد، پریسان احمد خسروی، فاطمه الفت نیا، زهرا جبرائیلی، زهرا افشاری، ستایش شکوری پور، صبا دهقانی، سارینا رستمی، دینا درخشان مهر، هستی شیخعلی زاده، فاطمه بهزادی مقدم، آسمان بدوی و نگار باباصفری
مریم رضائیان (سرپرست)، عزتالله رزمگر (مشاور فنی و آنالیزور)، خدیجه قانع (سرمربی)، شیدا فلاحی (مربی)، اکرم حبیبلو (فیزیوتراپ) و کتایون فرجی امیری (روانشناس) کادر تیم هندبال جوانان دختر کشورمان را تشکیل میدهند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.