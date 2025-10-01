پخش زنده
کتیبه آرامگاه سید صوف فیضبخش سهروردی، حاوی بیتی منسوب به مولوی است که به ارتباط معنوی میان وی و شمس تبریزی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به شناسایی کتیبهای تاریخی در آرامگاه تاریخی لاهور پاکستان اشاره کرد و گفت: این کتیبه، حاوی بیتی منسوب به مولوی است و به ارتباط معنوی میان وی و شمس تبریزی میپردازد.
مرتضی رضوانفر با بیان اینکه کتیبه آرامگاه سید صوف فیضبخش سهروردی (وفات ۷۸۶ ق) در حصار تاریخی لاهور، ایالت پنجاب (پنجآب) کشور پاکستان قرار دارد، افزود: این آرامگاه که در کنار مسجد تاریخی وزیرخان و در عهد سلسله تغلقشاهیان (۷۲۰ - ۸۱۵ ق) ساخته شده، دارای چند کتیبۀ مرمرین به خط نستعلیق از اشعار منسوب به مولوی است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، در مورد متن یکی از این کتیبهها گفت: «مولوی هرگز نشد مولای روم/ تا غلام شمس تبریزی نشد».
وی با بیان اینکه تضاد معنایی میان «مولا» و «غلام» در این شعر قرار دارد، افزود: این بیت، نمایانگر جایگاه بلند شمس تبریزی در سیر و سلوک معنوی مولاناست و بیانگر پیوند عمیق عرفانی این دو شخصیت بزرگ فرهنگ و ادب ایرانی- اسلامی است.