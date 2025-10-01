دفاع مقدس ۱۲ روزه، آمادگی جوانان، بسیجیان و رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس برای حضور در میدان را به عرصه نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان در همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت برخوار گفت: از زمان شروع این جنگ تاکنون پدرانی برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کرده‌اند که فرزند آنها در همین جنگ ۱۲ به شهادت رسیده بودند.

سردار مجتبی فدا افزود: ملت ما، همچون ۸ سال دفاع مقدس، مقاوم، هوشیار و از خودگذشته هستند و امروز بصیرتشان نسبت به دسیسه‌های دشمن بیشتر از قبل شده، چرا که دیدند ایران تنها کشوری است که در مقابل آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی ایستاد و پاسخ آنها داد.

وی گفت: دستاورد این جنگ، وحدت، همدلی و اتحاد مردم را همراه داشت و این وحدت و همدلی نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

در این آیین پوستر دیوار نگاره شهدای شاخص شهرستان برخوار کاری از بسیجان و هنرمندان شهرستان برخوار رونمایی شد.

این پوستر عکس سرداران، فرماندهان و شهدای شاخص شهرستان برخوار است که با اسکن عکس، بخش‌های از زندگی و وصیت آنها با صدای شهید بیان می‌شود.