معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: آقای پزشکیان در چارچوب منافع ملی گفت‌و‌گو و توافق می‌کند، اما خواسته‌های آمریکا و اروپا در چارچوب منافع ملی ما نبود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، محمدجعفر قائم پناه روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در صورت وقوع جنگ دوباره آمادگی کاملی داریم، گفت: هم نیرو‌های نظامی و هم دولت آمادگی کاملی برای دفاع از تمامیت ارضی کشور را دارند و باکی از دشمن نداریم؛ مردم ما در طول جنگ ۱۲ روزه همبستگی کاملی داشتند و کماکان نیز مردم انسجام فکری و وحدت خود را حفظ خواهند کرد البته ان‌شالله جنگ اتفاق نخواهد افتاد؛ بعید میدانم دشمن اشتباه خود را تکرار کند.

قائم پناه درخصوص سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: آقای پزشکیان در سخنان خود درمورد مظلومیت ایران و حمله ددمنشانه اسرائیل که منجر به کشتن مردم بی‌گناه ایران بود، اعلام موضع کردند و صدای این مظلومیت را به گوش جهانیان رساندند. موضع عزتمندانه ایران را در مقابل قدرت‌های جهانی و دیدگاه‌های نظام جمهوری اسلامی را اعلام کردند. گفتمان ملی با موفقیت انجام شد.

وی درباره موضوع مذاکرات نیز افزود: آقای پزشکیان در چارچوب منافع ملی گفت‌و‌گو و توافق می‌کند، اما خواسته‌های آمریکا و اروپا در چارچوب منافع ملی ما نبود بنابراین نباید توافق می‌کردیم، چون در چارچوب منافع ما نبود.

معاون اجرایی رئیس جمهور درخصوص همکاری دولت و مجلس، گفت: هرچه مجلس کمتر در امور اجرایی مداخله کند دولت بیشتر می‌تواند به کار اصلی خود بپردازد. البته مجلس هم چارچوب‌های قانونی خود را دارد اظهار نظر خود را می‌کند و ما نمی‌توانیم برای مجلس تعیین تکلیف کنیم. امیدوارم این هماهنگی بیشتر باشد البته در سران قوا ریاست مجلس و اکثر نمایندگان مجلس با دولت همراه و هماهنگی دارند.

وی درباره اظهارات مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت اخراج سفرای اروپایی در واکنش به اجرای مکانیسم ماشه از سوی دولت، گفت: برنامه‌های دولت در چارچوب سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی تنظیم می‌شود و پس از تایید رهبر معظم انقلاب قابلیت اجرایی دارد.

قائم پناه یادآور شد: هر کسی در چارچوب وظایف خود می‌تواند اظهار نظر کند. چه نمایندگان مجلس چه حتی افراد خارج از دولت و حاکمیت می‌توانند در چارچوب منافع ملی اظهار نظر کنند ولی تصمیم گیر اصلی مراجع قانونی مثل شورای عالی امنیت ملی و دولت و رئیس جمهور و با تایید رهبر معظم انقلاب است؛ بنابراین چنین طرحی در دولت مطرح نشده است.