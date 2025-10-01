پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به تحقق پوشش ۱۰۰ درصدی دانشآموزان لازمالتعلیم در استان، بر لزوم شناسایی و هدایت تحصیلی دانشآموزان بازمانده از تحصیل برای بازگشت به مدرسه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر با تاکید بر همکاری دستگاههای مختلف پیرامون بستن مبادی بیسوادی، گفت: اگر قصد بستن مبادی بیسوادی را داریم باید دهیاران نیز همیاری کنند تا در خوزستان با ۱۴ منطقه عشایری جذب حداکثری داشته باشیم. از مدیران مدارس و دهیاران برای همکاری و همافزایی تشکر میکنم.
وی افزود: مطابق دستورالعمل وزارتخانه و بر اساس نرخ موالید، برای سال تحصیلی جدید باید ۱۰۲ هزار دانشآموز کلاس اولی ثبتنام میکردند که به همت همکاران و با اطلاعرسانی در ابعاد گسترده، ثبتنام این تعداد از دانشآموزان محقق شد که در نوع خود بینظیر است.
علی فر ادامه داد: در حالی امسال برای نخستین بار سطح پوشش تحصیلی مقطع ابتدایی در استان خوزستان به ۹۹.۶ درصد رسید که در سال گذشته مجموع ثبتنام ۹۳.۱۲ درصد بوده است و شاهد رشد ۶ درصدی در این خصوص هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بیان داشت: این موفقیت نشان میدهد عدالت آموزشی در تمام نقاط، از شهرها تا مناطق کمتر برخوردار به شکل ملموس تحقق یافته است. دستیابی به این رشد از سویی دیگر نتیجه عملکرد خوب مدیران مدارس و همکاری دهیاران است.
رشد نرخ گذر تحصیلی از پایه ششم به هفتم
وی یکی از دستاوردهای آموزش و پرورش خوزستان را افزایش نرخ گذر تحصیلی از پایه ششم به هفتم دانست و تصریح کرد: نرخ گذر تحصیلی از پایه ششم به هفتم پیش از این ۹۵ درصد بوده، اما با اقدامات انجامشده، امسال به ۹۷.۵ درصد رسیده است.
علی فر میگوید: افزایش تعداد مدارس متوسطه اول با اولویت مدارس دخترانه به ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار گامی دیگر از سوی مجموعه تعلیم و تربیت استان خوزستان بود. بیش از ۱۲ مدرسه روستایی ضمیمه راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح حامی در استان خوزستان یکی از راههای افزایش نرخ گذر تحصیلی است، گفت: طرح حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان (حامی) برای دانشآموزانی که حائز نمره توصیفی نیاز به تلاش بیشتر و قابل قبول شدند، فضای باانگیزه و تشویقآمیز ایجاد میکند تا بتوانند با تکیه بر توان خود و سپس محیط یادگیری به پیشرفت قابل ملاحظه در امور تحصیلی خود برسند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان توضیح داد: تلاشها در راستای افزایش نرخ گذر تحصیلی از پایه ششم به هفتم و همچنین انسداد مبادی بیسوادی از سوی تمام همکاران ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان، مدیران و معلمان مدارس درحال انجام است.
انسداد مبادی بیسوادی با پوشش صددرصدی دانشآموزان لازمالتعلیم
علیفر گفت: باید شناسایی و هدایت تحصیلی دانشآموزان بازمانده از تحصیل برای بازگشت به مدرسه باید به صورت جدی پیگیری شود؛ انسداد مبادی بیسوادی و پوشش صددرصدی دانشآموزان لازمالتعلیم مهمترین رسالت آموزش و پرورش در دوره ابتدایی است که هماکنون این مهم، در استان خوزستان محقق شده است.
وی با اشاره به اهمیت برنامه انسداد مبادی بیسوادی و طرح جهاد آموزشی تربیتی به منظور شناسایی دانش آموزش در معرض افت تحصیلی، تکرار پایه و ترک تحصیل ادامه داد: شناسایی و هدایت تحصیلی دانشآموزان بازمانده از تحصیل برای بازگشت به مدرسه باید به صورت جدی پیگیری میشود و مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان در مساله جذب حداکثری دانش آموزان بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی و انسداد مبادی بیسوادی تمام اهتمام خود را به کار خواهد گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: در مدارس روستایی، عشایری و استثنایی به جد پیگیر تهیه سرویس مدارس هستیم تا هیچ دانشآموزی به دلیل مساله تردد و نبود سرویس مدرسه از تحصیل بازنماند.