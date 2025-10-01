به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بخش تصویری تی آر تی ورلد، یاسمین آکار یکی از فعالان حامی فلسطین در ناوگان بین المللی صمود در پیام ویدئویی اعلام کرد پهپادهای اسرائیلی بر فراز این ناوگان در حال پرواز هستند و ناوهای جنگی رژیم اسرائیل نیز در نزدیکی این ناوگان قرار گرفته اند.

یاسمین آکار ناوگان صمود گفت: «همه به روی عرشه بیاید، لطفا خودتان را در موقعیت مناسب قرار دهید. ممکن است در حال رهگیری توسط پهپادها باشیم. درست در نزدیکی کشتی ما یک کشتی که هویت آن مشخص نیست قرار گرفته است. این ممکن است همان کشتی باشد که از اسرائیل می‌آید. لطفا جلیقه نجات خود را بپوشید. ما یک کشتی بزرگ درست پشت سرمان داشتیم که در حال نزدیک شدن بود. ناگهان ظاهر شد. و کشتی‌های بیشتری داریم که می‌توانیم ببینیم و متعلق به ناوگان صمود نیستند، آنها بیشتر و بیشتر ظاهر می‌شوند. در حال حاضر تا 20 پهپاد بالای سرمان در حال پرواز هستند و به نظر می‌رسد که آنها در حال رهگیری ما هستند. ما مطمئن نیستیم که چگونه آنها ناوگان صمود را رهگیری خواهند کرد. همانطور که می‌بینید، همه ما در موقعیت نزدیک به غزه هستیم.»

سیاگو آویلا ناوگان صمود گفت: رسانه‌های اسرائیلی در مورد سه سناریوی احتمالی برای رهگیری می‌گویند. یکی اینکه آنها همین الان در حال آمدن هستند و منابع معتبری وجود دارد که یک ناو نظامی عظیم همین الان بندر اش را ترک کرده و ممکن است ظرف چند ساعت دیگر به اینجا برسد. همچنین این احتمال وجود دارد که آنها یک کریدور نظامی به طول ۱۲۰ مایل دریایی ایجاد کنند که صبح زود فردا به این منطقه برسد و پس از آن هر قایقی را که از این محاصره غیرقانونی عبور کند، رهگیری و حتی مورد هدف قرار دهند زیرا هرگونه برنامه انسداد دریایی کاملاً غیرقانونی است و همچنین این احتمال وجود دارد که آنها بگویند فردا شب از چهارشنبه تا پنجشنبه، ناوگان ما را رهگیری خواهند کرد.