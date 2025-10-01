پخش زنده
امروز: -
لیگ برتر بسکتبال روز پنجشنبه دهم مهر با برگزاری ۶ دیدار کار خود را شروع میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور فردا با انجام ۶ دیدار آغاز میشود و تیم پالایش نفت آبادان یکی از تیمهای حاضر در لیگ برتر است که با هدایت هماد سامری خود را برای این فصل آماده کرده است.
بازیکنان سرشناسی مانند آرمان زنگنه کاپیتان تیم ملی و سینا واحدی به جمع طلایی پوشان اضافه شدند.
شاگردان هماد سامری پنجشنبه دهم مهر ماه از ساعت ۱۶:۰۰ در سالن هفده شهریور از تیم پایش پارت شاهرود میزبانی میکند.
پالایش نفت آبادان در فصل گذشته عنوان سومی لیگ برتر را از آن خود کرده بود.