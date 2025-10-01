مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۴۳ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی در خصوص جذب اعتبارات سال مالی ۱۴۰۳ این اداره کل که در پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ پایان یافت اظهار داشت: اعتبارات سال۱۴۰۳، شامل اعتبارات ملی و استانی و مسئولیت‌های اجتماعی نفت، به میزان بیش از ۴۳ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال به طور کامل جذب شده است.

وی افزود: این میزان اعتبار در قالب ۱۳۰ طرح کلی عمرانی از منابع استانی و ملی جذب و هزینه شده است.

عمادی تصریح کرد: در حوزه راه اعتبارات ملی شامل۲۰ طرح کلی و بیش از ۵۵ پروژه عمرانی به مبلغ۱۲ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال، اعتبارات استانی شامل ۱۴طرح کلی و تعداد ۱۲۲پروژه به مبلغ ۵ هزار و ۱۲۶ میلیارد ریال با اعتبارات تخصیص یافته از محل مسئولیت‌های اجتماعی بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان داشت: اعتبارات ملی در حوزه‌های مختلف شامل معاونت مهندسی و ساخت (۲۷ طرح)، معاونت شهرسازی و معماری (۴ طرح)، معاونت مسکن و ساختمان (۹۶) و تامین قیر برای پروژه‌های عمرانی بخش راه (۲ طرح) به میزان ۵۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با تاکید بر عملکرد مثبت اداره کل در جذب اعتبارات تخصیص یافته عمرانی، گفت: میزان جذب اعتبارات عمرانی در سال۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۱.۶ درصد رشد داشته است.