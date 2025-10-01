به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: دریای خزر از امروز تا عصر فردا پنجشنبه با ارتفاع موج بین یک تا ۲ متر، برای فعالیت‌های دریایی از جمله ورود و خروج کشتی به بندر، عملیات لایروبی و یدک کشی و تخلیه و بارگیری غلات نامناسب است.

محمد دادرس با بیان اینکه سمت و سرعت باد در این مدت جنوب غرب تا شمال شرق و بین ۲ تا ۱۵ متر بر ثانیه است گفت: امروز و فردا شرایط برای صید کیلکا هم نامناسب است.