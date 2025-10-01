به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: بیش از سه هزار میلیارد تومان قرارداد روکش آسفالت در استان منعقد شده و در حال اجراست.

وی با اشاره به وسعت راه‌های استان افزود: استان دارای بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه است و بر اساس بررسی‌های میدانی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از رویه راه‌ها دچار خرابی شدید هستند.

فرزاد دادخواه، در خصوص نقاط پرتصادف نیز گفت: از مجموع ۱۴۳ نقطه پرتصادف شناسایی‌شده در استان، ۸۵ درصد رفع نقص شده و برای ۱۵ درصد باقی‌مانده برنامه‌های عملیاتی در دست اقدام است و تنها چهار نقطه به دلیل حجم بالای کار و نیاز به اعتبار، به سال‌های آتی موکول شده‌اند.

وی اعتبار مورد نیاز برای رفع نقاط باقی‌مانده را بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: دو یا سه مورد از این موارد شامل تقاطع‌های غیرهم‌سطح هستند که هرکدام حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان تجهیز راه‌ها به سامانه‌های هوشمند را از دیگر اقدامات مهم در زمینه کاهش تصادفات برشمرد و گفت: در حال حاضر ۴۵ سامانه نظارتی و ۱۹۴ سامانه ثبت تخلف در محور‌های اولویت‌دار استان فعال هستند و ۳۱ سامانه جدید نیز نصب می‌شود.