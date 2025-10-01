به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدتقی سراجیان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در باوی اظهار داشت: در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یک قطعه زمین به مساحت ۴۲ هکتار در شهر شیبان اختصاص داده شد که مجموعا شامل ۷۰۰ قطعه با سایر کاربری‌ها است.

وی افزود: ۶۰۰ قطعه از زمین ۴۲ هکتاری با کاربری مسکونی جهت واگذاری به متقاضیان در نظر گرفته شده است که با تلاش و پیگیری‌های بعمل آمده کلیه مراحل اداری آن طی شده و در انتظار صدور اسناد توسط اداره کل ثبت و اسناد است.

سراجیان تصریح کرد: در خصوص طرح نهضت ملی مسکن هم در شهر ملاثانی زمینی به مساحت تقریبی ۱۶ هکتار در نظر گرفته شده که مراحل اداری آن طی شده و در حال طراحی و تفکیک است.

رئیس اداره راه و شهرسازی باوی می‌گوید: در تلاش هستیم اراضی بیشتری را شناسایی و تامین کنیم تا پروژه‌های برای همه متقاضیان اجرا کنیم.