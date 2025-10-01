به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی سرعت وزش باد در بعضی از ساعات به خصوص از عصر امروز تا بامداد فردا پنجشنبه در مناطق شمال شرق و شمال استان نسبتا شدید خواهد بود که می‌تواند منجر به خیزش گردوخاک در این نواحی شود.

به علاوه طی ساعاتی از فردا پنجشنبه و جمعه سرعت وزش باد‌های شرقی در بیابان‌های مرکزی کشور و همچنین استان افزایش خواهد یافت که می‌تواند منجر به خیزش و انتقال گردوخاک به استان و کاهش کیفیت هوا به خصوص در ساعات بعدازظهر و اوایل شب شود.

به لحاظ دمایی بررسی‌ها نشان می‌دهد دمای هوا طی ۲۴ آینده در استان روند کاهش خواهد داشت و احتمال کاهش دمای کمینه در بعضی مناطق سردسیر استان به کمتر از پنج درجه سانتیگراد دور از انتظار نیست.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تا حداقل پایان هفته آینده پدیده بارشی در استان نخواهیم داشت.