مراسم قرعه کشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی سال ۱۴۰۴ با حضور تیم‌های مازندرانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قرعه‌کشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی سال ۱۴۰۴ – جام یادگار امام (ره) صبح امروز برگزار شد.

مراسم قرعه‌کشی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) صبح امروز در سالن جلسات فدراسیون کشتی برگزار شد و تیم‌ها در دو گروه ۳ تیمی قرار گرفتند.

لیگ برتر کشتی آزاد:

گروه A

ستارگان پاس ساری

نام‌آوران خراسان شمالی

خیبر خرم‌آباد

گروه B

بانک شهر

دانشگاه آزاد اسلامی بابل

استقلال جویبار

لیگ برتر کشتی فرنگی:

گروه A

شهرداری مسجدسلیمان

رعد پدافند ارتش

استقلال قم

گروه B

نفت و گاز زاگرس جنوبی

سینا صنعت ایذه

دانشگاه آزاد اسلامی مازندران