تسهیلات بانکی ارزان قیمت با همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ویژه واحد‌های نانوایی، تولیدی‌های کوچک‌مقیاس، واحد‌های احیایی و همچنین اصناف فعال در حوزه تأمین کالا‌های اساسی مردم اعطا می شود.

آغاز طرح اعطای تسهیلات بانکی به اصناف و واحد‌های تولیدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان البرز گفت: استان البرز به عنوان نخستین پایلوت اجرایی این طرح در کشور انتخاب شده است. منابع مالی این طرح از محل ظرفیت‌های بنیاد برکت تأمین خواهد شد تا موانع پیش‌روی اصناف و صنایع کوچک در مسیر تأمین سرمایه در گردش و عبور از مشکلات مطالبات معوق برطرف شود.

انصاری ادامه داد: در قالب تسهیلات حمایتی، امکان تأمین مولد‌های برق کوچک‌مقیاس نیز برای صنوف فعال در حوزه تنظیم بازار فراهم شده است تا علاوه بر رفع نیاز انرژی، این واحد‌ها با اطمینان خاطر بیشتری به خدمت‌رسانی به مردم ادامه دهند.

وی ادامه داد: ۲۵۰ واحد نانوایی در گام نخست طرح برای دریافت تسهیلات بانکی ارزان برای تأمین سیستم سوخت جایگزین تحت پوشش قرار می‌گیرند و در ادامه سایر بخش‌ها با اولویت‌بندی وارد این برنامه حمایتی خواهند شد.