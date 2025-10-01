پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از یک پرونده مهم تقلب در حوزه تولید و عرضه برنج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، موسی رهبر گفت: در بازرسیهای انجام شده از یک کارخانه برنجکوبی در شهرستان خرامه مشخص شد که مدیر این واحد تولیدی با افزودن مواد مضر و تغییر رنگ برنجهای وارداتی بیکیفیت، اقدام به فرآوری و عرضه این محصولات تحت عنوان برنجهای مرغوب کامفیروزی و عنبربو به بازار میکرد.
او افزود: بیش از ۲۲ تن برنج تقلبی از کارگاه مذکور کشف شد که این برنجهای تقلبی با قیمت گزاف و چندین برابر نرخ واقعی بهصورت عمده روانه بازار میشد .
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس هشدار داد: با هرگونه تقلب، گران فروشی و عرضه کالاهای غیربهداشتی که سلامت و معیشت مردم را به خطر اندازد، قاطع برخورد خواهد شد.