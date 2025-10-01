به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «تیم مارکو»، به کارگردانی «جولیو وینسنت گامبوتو»، محصول سال ۲۰۱۹ آمریکا، امروز ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

این فیلم با بازی آناستازیا گانیاس، آنتونی پاتلیس و آنتوانت لاوکیا؛ داستان پسری نوجوان به نام مارکو است که به شدت به آیپد خود وابسته است. مادر بزرگ مادری مارکو می‌میرد و او به همراه مادرش آنا که پرستار است مجبور می‌شود نزد پدربزرگش چیچو برای برگزاری مراسم ختم برود. پدر مارکو نیز که دو سالی خانواده را ترک کرده است سازنده بازی‌های رایانه‌ای است و با دادن موبایل و آیپد و دیگر وسایل الکتریکی سعی می‌کند رابطه خود را با مارکو حفظ کند. ولی هیچ وقت برای او وقت نمی‌گذارد و تنها بازی جدیدش را در اختیار او قرار داده است و به او گفته است در صورت طی تمام ۱۰۰ مرحله می‌تواند با او به لیگ بازی سازان بیاید و مارکو که عاشق بازی و فضای مجازی است تمام مدت روز در حال بازی است و در اتاق را قفل می‌کند و با هیچکس دوست نمی‌شود. پدربزرگ مارکو متوجه می‌شود آنا می‌خواهد مارکو را به یک اردو بفرستد تا بتواند از فضای مجازی دوری کند ولی ...

فیلم سینمایی «همه را بکش ۲»، در گونه اکشن محصول آمریکا و ایتالیا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

در این قسمت نیز خواهیم دید: فیلیپی یک مرد رزمی کار است که خلافکاری به نام دیمیتری را در قسمت اول کشته بود، حالا باید با برادر جوان او روبه رو شود که می‌خواهد انتقام بگیرد و موفق به کشتن او و آدم هایش می‌شود.

در قسمت دوم فیلم «همه را بکش»، این بار آثار شوم سبک زندگی و کار گذشته به شیوه دیگری بر سر شخصیت اصلی سایه گستر می‌شود: او این بار تلاش دارد در یک روستا به زندگی آرام خویش، فارغ از‌ های و هوی گذشته، همراه با دخترش مشغول باشد، اما باز هم ماموران تباهی او را می‌یابند و به وی هجوم می‌آورند. اگر در قسمت اول فیلم، شخصیت اصلی مجبور بود با چنگ و دندان، تنها زندگی خویش را نجات دهد، حالا بیش از جان خودش، مسئول جان‌های دیگری نیز هست: دخترش و مردم ساده و از همه جا بی خبر روستا که ناخواسته درگیر این مهلکه شده‌اند. در این قسمت، شخصیت اصلی دغدغه مهم دیگری نیز دارد: این که به دخترش ثابت کند که با وجود تمامی این قیل و قال ها، او همواره می‌تواند پدر خوب و قابل اتکایی برای دخترش باشد. در این قسمت نیز، در کنار همه این امکانات دراماتیک، بازی همیشه خوب هنرپیشه رزمی کهنه کار سینمای جهان، ژان کلود ون دم، دیدنی است.

فیلم «تیرانداز»، به کارگردانی آنتوان فوکوآ، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۷، از شبکه نمایش پخش و شنبه ۱۲ مهر ساعت‌های ۳ و ۹، بازپخش می شود.

داستان این فیلم درباره تیراندازیست که در تبعید زندگی می‌کند و دوباره برای بازگشت به انجام ماموریتی برای جلوگیری از ترور رئیس جمهور، فرا خوانده می‌شود. اما پس از آنکه از توطئه‌ای که علیه او شکل گرفته و او را قاتل جلوه داده، فرار می‌کند، به دنبال یافتن قاتل واقعی و حقیقت پشت پرده می‌رود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان مارک والبرگ، مایکل پنیا، دنی گلاور، کیت مارا، الیاس کوتیاس، رونا میترا، لویی فره را، تیت داناوان، الن سی پیترسون، ند بیتی و لین گریسون را نام برد.

فیلم سینمایی جدید «آخرین آشیانه» محصول سال ۲۰۲۴ ترکیه یک درام مبتنی بر زندگینامه است که زندگی برهه‌ای از زندگی یک پیرمرد ۹۰ ساله را به تصویر می‌کشد.

این فیلم به کارگردانی آصلی اوزگه و بازی فارک اوزگه، فیکریت اوزگه و آصلی اوزگه، پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۹ تکرار می شود.

فیلم درباره دختر فیلمسازی است که تخریب قریب‌الوقوع آپارتمان پدرش را مستند می‌کند. پدرش که بالای ۹۰ سال سن دارد، به طور فزاینده‌ای به شخصیت اصلی داستان تبدیل می‌شود.