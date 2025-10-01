نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

نرخ تسعیر برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین شد.

نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۳۱ شهریوماه ۱۴۰۴ برای هر یورو معادل ۸۱۲ هزار و ۹۷۷ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۶۹۲ هزار و ۱۵۴ ریال تعیین می‌شود.

در مورد سایر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری آنها به یورو در مقطع زمانی پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴، با رعایت استاندارد‌های حسابداری مربوط است.