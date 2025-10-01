عضو هیئت علمی جامعة المصطفی در قم گفت: سیدحسن نصرالله قهرمان مقاومت بود، هم به دروس حوزوی اشراف داشت و هم عالم زمان خود بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام مرتضی آقامحمدی به مناسبت سالگرد شهادت سید مقاومت، در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: سیدحسن نصرالله دارای ویژگی ممتازی بود و یافته‌ها و دانش‌های خود را برای تحقق آرمان بزرگی که داشت پیاده کرد.

او با بیان اینکه جنگ ۳۳ روزه در لبنان تحمیل شکست به اسرائیل بود، تأکید کرد: اسرائیل در واقع از یک گروه شبه نظامی شکست خورد که طراحش سید مقاومت بود، شخصی که از آن زمان به دلیل داشتن صداقت در مقاومت، بعد تبدیل به قهرمان جهان شد.