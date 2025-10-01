فرمانده انتظامی لامرد گفت: ۷۰۰ خودرو شوتی، دارای تغییر وضعیت، بدون پلاک و تک پلاک متخلف در لامرد توقیف و روانه پارکینگ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حسن امجدیان گفت: طرح توقیف خودرو‌های شوتی و دارای تغییر وضعیت و آلودگی صوتی با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، ایجاد نظم، جلوگیری از بروز تخلفات و هنجارشکنی به طور جد در دستور کار گشت‌های انتظامی و پلیس راهور قرار گرفت.

او افزود: در شش ماه گذشته و با اجرای طرح برخورد با خودرو‌های متخلف و هنجار شکن، ۷۰۰ خودرو شوتی، دارای تغییر وضعیت، بدون پلاک و تک پلاک متخلف در لامرد توسط واحد‌های انتظامی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ حسن امجدیان ادامه داد: بیشتر تخلفات صورت گرفته خودرو‌های دارای تغییر وضعیت و شوتی مربوط به فرار از صحنه تصادفات، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، ایجاد آلودگی صوتی، حرکات مخاطره‌آمیز، اختلال در نظم عبور و مرور است که پلیس با جدیت با اینگونه تخلفات برخورد می‌کند.

او بیان کرد: رانندگان باید از هرگونه تغییر در قدرت موتور، ارتفاع خودرو و تغییر کمک فنر خودداری کنند و خودرو را از حالت استاندارد و ایمن خود خارج نکنند.

فرمانده انتظامی لامرد در پایان گفت: این طرح‌ها با هدف جلوگیری از سرعت غیرمجاز، ایجاد حادثه، فرار از صحنه تصادفات، حمل بار‌های غیرمجاز و دیگر تخلفات و با توجه به مطالبه خود شهروندان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و اجرای آن به صورت مستمر ادامه دارد.