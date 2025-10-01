به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال برای حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ و برگزاری برخی کارگاه‌های آموزشی درباره این مراسم، خواستار صدور روادید برای ۹ نفر از اعضا از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون، هدایت ممبینی دبیر کل فدراسیون، امیر قلعه نویی سرمربی، سعید الهویی مربی و مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی فوتبال شده بود، علیرغم قول جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مبنی بر صدور روادید برای نمایندگان ایران، اما دولت آمریکا در ادامه کارشکنی‌های خود این بار با صدور روادید این نفرات مخالفت کرد.

شنیده می‌شود؛ مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که رابطه خوبی با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا دارد اعتراض خود را به گوش وی رسانده و شاید با ورود رئیس فیفا به این موضوع روادید آمریکا برای برخی نفرات صادر شود.

قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۱۴ آذر در مرکز هنر‌های نمایشی جان اف کندی در واشنگتن دی‌سی آمریکا برگزار می‌شود.