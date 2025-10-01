سالمندی پایان راه نیست، آغاز مرحله‌ای ارزشمند برای زندگی و انتقال تجربه و حافظه فرهنگی نسل های پیشین به نسل های تازه تر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دوره سالمندی با برنامه‌ریزی و الگوی زندگی صحیح می‌تواند همراه با نشاط، سلامت و عزت باشد.

پرویز یزدی یکی از سالمندان همدانی است که پس از ۱۷ سال بازنشستگی هنوز هم صبح زود پس از انجام ورزش صبحگاهی در عرصه تولید به کشور و مردمانش خدمت می‌کند.

سالمندی، موهبتی الهی است و سالمند اگر چه خسته‌ راه است، اما تجربه‌ گرانبهایش، از بزرگ‌ترین گنجینه هاست.