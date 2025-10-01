پخش زنده
امروز: -
نشست پیشگیری از ناترازی گاز در فصل زمستان با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر نفت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست پیشگیری از ناترازی گاز در فصل زمستان صبح امروز (چهارشنبه ۹ مهرماه) با حضور علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس، وزیر نفت، اعضای کمیسیونهای انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان سایر کمیسیونهای مجلس در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
نیکزاد در جمع بندی موارد مطرح شده در این نشست، گفت: این نشست با حضور اعضای کمیسیونهای انرژی و صنایع و سایر نمایندگان مطالبه گر و وزیر نفت برگزار شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اقدامات مهمی در مجلس در جهت رفع ناترازی انرژی انجام شد کمااینکه قرارگاه رفع ناترازی انرژی در کمیسیونهای انرژی و صنایع و معادن مجلس جهت مدیریت مصرف انرژی تشکیل شد.
وی تصریح کرد: در نشست امروز توافق شد که قانون برنامه هفتم پیشرفت در این زمینه میثاق ملی دولت و مجلس باشد، همچنین تکلیفی که شرکت ملی گاز، نفت و وزارت نفت در این خصوص دارند اعم از سرمایهگذاری و مشارکت با بخش خصوصی، بهینهسازی مصرف انرژی و واگذاری میادین مشترک مورد بررسی قرار گرفت که وزیر بر آنها اهتمام دارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما بر این موضوع تاکید کردیم که وزارتخانههای نیرو و نفت در زمستان در جهت تامین گاز مورد نیاز هماهنگی لازم را داشته باشند، همچنین موضوع دیگری که فراتر از نشست امروز مطرح شد پیرامون نقدینگی ده میلیون میلیارد تومان و حداقل ۲۵ میلیارد دلاری است که در دست مردم داریم و زمانی که دولت و نظام پای کار باشند، آنها اطمینان پیدا میکنند که این مبالغ را سرمایهگذاری کنند بنابراین وزارت نفت باید این سرمایه را به درستی هدایت کند تا بتواند راه ۵ ساله را در طول یک سال طی کند.
وی تاکید کرد:، اما آنچه امروز به نتیجه رسید و ملاک عمل برای مجلس و کمیسیون انرژی خواهد بود در خصوص ۳.۵ میلیارد لیتر نفت گاز مد نظر وزارت نیرو بوده که مسئولان شرکت ملی نفت گفتهاند ۳.۲ میلیارد لیتر به وزارت نیرو داده شده و بقیه را ذخیره کردهاند بنابراین بحثی پیرامون عدم تحویل سوخت را به هیچعنوان نمیپذیریم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: در گزارش کمیسیون انرژی آمده است که از مهرماه روزانه ۷۹۰ میلیون مصرف میشود که با سرد شدن هوا باید صرفهجویی رعایت شود و شرکت ملی گاز نیز این موضوع را پذیرفت که قطعی گاز وجود نداشته باشد به شرط اینکه از این میزان۷۹۰ به ۹۵۰ میلیون متر مکعب گاز با صرفهجویی نزدیک شود.
نیکزاد اظهار کرد: نشست امروز مطلوبی بود و قرارگاههای مدیریت ناترازی انرژی روند اجرای مصوبات آن را پیگیری خواهند کرد، ضمن اینکه به زودی نشستی نیز با وزیر نیرو خواهیم داشت.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مردم بدانند ما قدر زحمات همکاران در دولت را میدانیم و دولتمردان نیز باید پای قول خود بایستند تا ما در زمستان شرمنده مردم نشویم.
در این نشست موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به رسالتی که کمیسیون انرژی دارد ما در رابطه با رفع ناترازی انرژی برنامهریزی منظم و مرتبی داریم کما اینکه جلسات متعددی با حضور رئیس مجلس و وزرا برگزار کردیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: در نهایت قرار بر این شد قرارگاه رفع ناترازی انرژی با سرعت تشکیل شود و جلسات مشترکی نیز با معاونان وزیر نفت و نیرو در جهت رفع دغدغه موجود در حوزه تامین انرژی برگزار کردند.
وی در پایان بر ضرورت تامین سوخت نیروگاهها تاکید کرد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به تکالیفی که وزارت نفت بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه تولید انرژی دارد، افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه در مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۴، ۴۵ و ۱۵ به اهمیت تولید در این حوزه تاکید شده است کما اینکه در ماده ۴۳ بر اصلاح ساختار اداری شرکتها و در ماده ۴۴ احکامی در این رابطه درج شده و در ماده ۴۶ نیز بر ضرورت گواهی حاملهای انرژی، صرفهجویی جهت رفع ناترازی و عقد قرارداد با سرمایهگذاران برای بهینهسازی انرژی تاکید شده است و در ماده ۱۵ هم به مولدسازی ذخایر گاز که مهمترین بخش است اشاره شده است.
رمضانعلی سنگدوینی نیز به عنوان رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: ما جلسات متعددی با حضور مسئولان مربوطه برگزار کردیم چرا که سال گذشته شرایط سختی را گذراندیم و هرچند وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت ملی گاز اقدامات مطلوبی در جهت تامین انرژِی انجام دادهاند، اما لازم است در این زمینه تلاش بیشتری صورت بگیرد.
سید جواد حسینیکیا رئیس قرارگاه مدیریت ناترازی انرژی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز افزود: به دنبال پیگیریهایی که انجام دادیم یک سامانه جامع انرژی در کشور طراحی شده است که تا یک داشبورد مدیریتی در جهت بهینهسازی مصرف انرژی در اختیار مسئولان مربوطه قرار گیرد تا حداقل ۲۰ درصد ناترازیها با مدیریت مصرف انرژی رفع شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: هماکنون این سوالها وجود دارد که در میادین مشترک چه میزان سرمایهگذاری شده است؟ آیا میتوانید به صنایع قول دهید که سه ماه با قطعی گاز مواجه نشوند؟ درآمدهای نفتی چه میزان کاهش یافته است؟
در این نشست سایر نمایندگان نیز به مواردی همچون ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در جهت تامین انرژی در کشور، عدم افزایش قیمت سوخت ماشینآلات کشاورزی که به اشتغال و امنیت غذایی آسیب میرساند، واردات بنزین و کاهش درآمد ارزی در پتروشیمیها به عنوان زنگ خطری برای آینده کشور، کاهش میزان سوخت حوزه کشاورزی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بر اساس دستورالعمل وزارت نفت و نوبتدهی به کامیون داران در پالایشگاهها به ویژه تهران اشاره کردند.
محسن پاکنژاد وزیر نفت نیز طی ارائه گزارشی، گفت: برگزاری این نشست تدبیر خوبی بود که در آغاز فصل سرما برنامههایی ارائه کنیم تا مشخص شود چه قابلیتهایی وجود دارد که چالشهای مرتبط با ناترازی گاز را به حداقل برسانیم.
وی با اشاره به اقداماتی که باید توسط وزارت نفت انجام شود، ادامه داد: سطح ذخایر سوخت مایع در نیروگاهها تا سطح ۱۰ درصد نسبت به زمان مشابه آن افزایش پیدا کرده است، ضمن اینکه ما اقداماتی را در جهت افزایش ظرفیت تولید گاز خام در حوزه بالادستی نفت انجام دادیم تا هم با استفاده از بخش دریا و هم بخش خشکی به گازی که وارد شبکه میشود، کمک کند. همچنین اقداماتی برای بهینهسازی مصرف به ویژه در حوزه مصارف گاز خانگی و تجاری انجام شد و هماهنگیهای بسیار خوبی با وزارت نیرو در این زمینه وجود دارد کمااینکه تفاهم کردیم بتوانیم با شرایطی که سوخت معادل نیروگاهها را مدیریت کنیم، چالشهای مرتبط را به حداقل برسانیم.
وزیر نفت در مورد پیشبینیهای لازم برای تامین گاز مورد نیاز صنایع، اظهار کرد: صنایع در این رابطه حق دارند که مطالبهگر باشند، اما بدانند وزارتخانههای نیرو و نفت تمام تلاش خود را در جهت تامین نیاز این بخش به کار میگیرند ضمن اینکه به تازگی در حوزه دیپلماسی انرژی هم فعالتر شدیم.
وی تاکید کرد: این اقدامات با هدف تامین میزان گاز مورد نیاز کشور انجام شد تا به عنوان خوراک صنایع در فصل زمستان مورد استفاده قرار گیرد و وزارت نفت تلاش میکند در زمستان مدیریت مصرف گاز را با استفاده از سوختهای مایع جبران کنیم.