مسابقه تیم فرانسوی ایتالیایی رم و فرانسوی لیل، دیدار بارسلونا - پاری سن ژرمن، مسابقه استقلال با المحرق بحرین و مسابقات تیم سن ژیلواز و نیوکاسل و آرسنال و المپیاکو، از شبکههای سه و ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دو تیم آ. اس. رم و لیل، پنجشنبه ۱۰ مهر با هم به رقابت میپردازند که این مسابقه به صورت زنده از برنامه «گزارش ورزشی» شبکه سه پخش میشود.
مسابقه ساعت ۲۰:۱۵، در ورزشگاه المپیک رم برگزار میشود و غلامرضا دادخواه برای گزارش این بازی انتخاب شده است.
دو تیم بارسلونا و پاری سن ژرمن، امروز به مصاف هم میروند.
دو تیم از اسپانیا و فرانسه امشب در مسابقات لیگ قهرمانان با هم دیدار میکنند. مسابقه بارسلونا و پاری سن ژرمن به صورت زنده از برنامه «فوتبال برتر»، شبکه سه پخش می شود.
بازی ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه المپیک کمپانی لوییس شهر بارسلونا برگزار میشود و نیما تاجیک این بازی را گزارش خواهد داد.
استقلال تهران، امشب در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا میزبان المحرق بحرین است. این دیدار را برنامه «فوتبال برتر»، زنده از شبکه سه پخش می کند.
مسابقه ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار میشود و پیمان یوسفی گزارش این بازی را به عهده دارد. این اولین مسابقه در طول بازیهای استقلال در مقابل یک تیم بحرینی است.
شبکه ورزش امشب در چارچوب بازیهای فوتبال هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا، دیدار بین دو تیم سن ژیلواز و نیوکاسل را ساعت ۲۰:۱۵ و رقابت آرسنال و المپیاکو را ساعت ۲۲:۳۰ به صورت مستقیم پخش میکند.
گزارشگری این مسابقات به ترتیب با حسین اسماعیلی و سعید زلفی خواهد بود. و این دیدارها از برنامه «لذت فوتبال»، پخش می شود.
سن ژیلواز در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۵ گل خورده و ۲۲ گل به ثمر رسانده است.
نیوکاسل در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۲ گل خورده و ۱۱ گل به ثمر رسانده است.
آرسنال در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۶ گل خورده و ۲۱ گل به ثمر رسانده است.
المپیاکو در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۹ گل خورده و ۱۸ گل به ثمر رسانده است.