فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۴ کیلو و ۸۰۰ گرم شیشه و هروئین در بازرسی از یک منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مواد‌مخدر در یکی از محله‌های این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر باتحقیقات میدانی و اطمینان از صحت موضوع، به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی مرودشت افزود: در بازرسی از منزل متهم، ۴ کیلو و ۸۰۰ گرم شیشه و هروئین کشف و در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

سرهنگ علیرضا نوشاد بیان کرد: برای مقابله جدی با مواد مخدر و ریشه کن کردن اعتیاد نیازمند همکاری، تلاش و عزم جدی سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های ذیربط با پلیس و همچنین مشارکت شهروندان با پلیس هستیم.