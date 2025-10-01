به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خداییان در نشست علمی و تخصصی «بایسته‌های نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در آیینه کارکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور» که با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و روسای کمیسیون‌های مجمع برگزار شد، با اشاره به اهمیت سیاست‌های کلی نظام و تأیید آن از سوی مقام معظم رهبری گفت: این سیاست‌ها جهت‌گیری اصلی نظام را تعیین کرده و اسناد بالادستی محسوب می‌شوند و برای اجرای آنها لازم است قوانین و مقررات مربوطه به تصویب مراجع صلاحیت‌دار برسد و سپس به‌طور دقیق تحت نظارت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در دوره کنونی هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعال است و بسیاری از متخصصان در آن حضور دارند، افزود: به دلیل گستردگی قوانین در بخش‌های مختلف، این هیئت به تنهایی قادر به نظارت کامل نیست، بر همین اساس در ماده ۹ آیین نامه هیأت عالی نظارت، دستگاه‌های نظارتی مکلف به همکاری با آن هیأت شده‌اند.

خداییان ادامه داد: در این بین سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مهم‌ترین و عالی‌ترین دستگاه نظارتی در قانون اساسی، وظیفه دارد بر اجرای صحیح قوانین و مقررات نظارت نموده و از تخلف از قوانین و سوءجریانات جلوگیری کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: در این برنامه‌ها، هرگونه مغایرت قانون با سیاست‌های کلی باید گزارش ، اصلاح و نتایج آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شود. بدین ترتیب، بازرسان سازمان بازرسی در استان‌ها و مرکز موظفند اجرای سیاست‌های کلی نظام را مورد ارزیابی قرار داده تا از اجرای صحیح آنها اطمینان حاصل شود و از فراموشی آنها جلوگیری شود.

خداییان ضمن قدردانی از پیگیری‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اهمیت نقش مدیران و بازرسان در استان‌ها و مرکز تأکید کرد و افزود: لازم است سیاست‌ها توسط رؤسای کمیسیون‌های مجمع تبیین و به همکاران اطلاع‌رسانی شود تا سیاست‌های کلی نظام بهتر درک و اجرایی شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به تشریح فعالیت‌ها و وظایف سازمان‌های نظارتی پرداخت و گفت: برنامه‌های راهبردی سازمان پیش از اجرا مشخص و برنامه‌ریزی می‌شوند و بر این اساس در سال گذشته تعداد پیشنهاد‌های ارسالی سازمان از محل ارسال تعداد ۱۰ هزار گزارش (اعم از اصلاحی، اداری و کیفری) به مبادی‌ذیصلاح، تعداد ۲۷۱۳۵ فقره پیشنهاد در جهت اصلاح ساختار‌ها و فرآیند‌ها و بهبود امور بوده و هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از فساد، اصلاح قوانین و اطمینان از اجرای صحیح آنها است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی بر خلاف دیگر دستگاه‌ها، پیشنهاداتی ارائه می‌دهد که دستگاه مربوطه ملزم به اجرا است و در صورت اجرا نکردن و در پی آن وقوع جرم یا خسارت، مسئولیت بر عهده مسئول آن دستگاه خواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اهمیت شفافیت و مبارزه با فساد، افزود: قوانین مرتبط با شفافیت، از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر قوانین مبارزه با فساد، در همین راستا تصویب شده‌اند. همچنین جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع در راستای اجرای احکام سند تحول و تعالی قوه قضائیه در آذرماه برگزار می‌شود که در آن دستگاه‌های برتر در زمینه شفافیت معرفی می‌گردند.

در این نشست روسای کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح موضوعات مرتبط با اقدامات سازمان با هدف نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداختند.