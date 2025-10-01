سرپرست اداره کل ارتباطات کرمان اعلام کرد: ظرفیت شبکه انتقال استان به ۲۷۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده و پهنای باند ورودی نیز ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ طرح‌های گسترده‌ای هم برای توسعه ارتباطات شهری و روستایی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آزاد تاج‌الدینی؛ سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان، از رشد قابل توجه زیرساخت‌های ارتباطی این استان خبر داد و گفت: ظرفیت شبکه انتقال استان طی ماه‌های اخیر با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۲۷۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده و پهنای باند ورودی استان نیز ۴۵ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه ارتباطات روستایی افزود: از ابتدای سال، ۹۶ روستا در قالب طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، بخش‌های محروم و جنوبی استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. تاکنون ۱۲۵ کیلومتر فیبر نوری برای اتصال سایت‌های روستایی اجرا شده و سایت‌های مسیر نیز در حال ورود به مدار و اتصال به شبکه پهن‌باند هستند.

تاج‌الدینی همچنین از اجرای ۴۰ سایت شهری در استان خبر داد و اظهار کرد: مشکلات این سایت‌ها در تعامل با شهرداری‌ها در حال پیگیری است و انتظار می‌رود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر پوشش شهری باشیم.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمان با تأکید بر پیشرفت پروژه‌های فیبر نوری در شهر بم تصریح کرد: اپراتور متعهد دولت سرویس خود را در این شهر کامل کرده و امکان واگذاری خدمات در همه نقاط فراهم است؛ تاکنون بیش از ۳۵۰ مشترک از این خدمات بهره‌مند شده‌اند. علاوه بر این، مخابرات استان با حمایت وزارت ارتباطات توانسته است بیش از ۱۴ هزار مشترک را تحت پوشش سرویس FTTH قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات، ۹۳ درصد جاده‌های اصلی و پرتردد استان تحت پوشش شبکه ارتباطی قرار دارند و با راه‌اندازی پنج سایت جدید، مشکل ۱۵۰ کیلومتر از مسیر‌های فاقد پوشش نیز برطرف خواهد شد.

تاج‌الدینی از رشد سه‌برابری پروژه «جی‌نف» پس از سال‌ها توقف خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه هم در بخش روستایی و هم در بخش شهری جهش چشمگیری داشته و با همکاری شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

وی سهم اقتصاد دیجیتال استان کرمان را ۴ صدم درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور اعلام کرد و گفت: طبق افق برنامه هفتم، این سهم باید به ۱۴ صدم درصد افزایش یابد که تحقق آن با حمایت از بخش خصوصی، صنایع و معادن و ارائه تسهیلات ویژه امکان‌پذیر خواهد بود.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمان در پایان با اشاره به اجرای پروژه «ایران دیجیتال» در استان افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز کرمانی در این طرح مشارکت داشته‌اند و یکی از دانش‌آموزان موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده است. مشارکت بالای شهرستان‌های جنوبی استان مانند جیرفت، قلعه‌گنج و کهنوج نیز نشان‌دهنده توسعه زیرساخت‌ها و دسترسی گسترده دانش‌آموزان به خدمات دیجیتال است.