به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران به دبیری حسن حسن‌زاده ۱۱ تا ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ در دو بخش رقابتی و غیررقابتی و با حضور هنرمندان موسیقی نواحی سراسر کشور در سردشت برگزار می‌شود.

براساس اعلام روابط عمومی یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران، این جشنواره به همت مؤسسه فرهنگی و هنری «شارو»، انجمن موسیقی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت و با حمایت‌نماینده مردم شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی و با مساعدت و همکاری فرمانداری، شهرداری و کافه کتاب ژیکو برگزار خواهد شد.

هدف از این جشنواره، تقویت، بسط و گسترش فرهنگ فولکلور و موسیقی بومی نواحی ایران، فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای رشد و ترویج گنجینه ارزشمند موسیقی و ارج‌گذاری به تلاش هنرمندان است.