به گزارش، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته در خصوص مدرسه تلویزیونی ایران اظهار کرد: در حال برنامه‌ریزی برای مدرسه تلویزیونی ایران هستیم تا بتوانیم از این ظرفیت در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش استفاده کنیم.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، نیز در این‌باره افزود: در دوران کرونا تجربه بسیار خوبی بین رسانه ملی و وزارت آموزش و پرورش در استفاده از همه زیرساخت‌های رسانه ملی در شبکه آموزش و شبکه‌های دیگر وجود داشت که در حال فعال‌سازی مجدد آن هستیم تا از همه امکانات و شبکه‌ها و ظرفیت‌های صدا و سیما برای ترویج عدالت آموزشی استفاده شود.